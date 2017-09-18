Иммобиле: "Это мой лучший старт сезона в карьере"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле поделился мнением о победе над "Дженоа" (3:2).

"Это мой лучший старт сезона в карьере. Когда перешел в "Лацио" в 2016 году, сказал, что голы для меня не так важны, как усердная работа. Теперь мы пожинаем плоды этой работы, и не намерены останавливаться на достигнутом" - приводит слова Иммобиле Football Italia.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл 6 матчей, забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

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