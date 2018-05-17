Иммобиле и Адурис удержали лидерство в гонке лучших бомбардиров Лиги Европы

Форварды Чиро Иммобиле ("Лацио") и Арис Адурис ("Атлетик") удержали лидерство в гонке лучших бомбардиров Лиги Европы.

Так, на счету обоих значится по 8 результативных ударов в текущем розыгрыше турнира, что является лучшим результатом. При этом итальянец принял участие в 9 матчах своей команды, а испанец сыграл на один поединок больше.

Напомним, Гризманн вошел в историю Лиги Европы. | soccernews.ru