Иммобиле имеет лучший показатель в Европе среди бомбардиров

В матче чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0.

Один из мячей на счету нападающего римского клуба Чиро Иммобиле.

Стоит отметить, что форвард забивает каждые 85 минут в Серии А и это лучший результат среди всех игроков пяти ведущих европейских лиг.

Всего в этом сезоне на счету 28-летнего Иммобиле 33 гола в 32 матчах.

Не пропустите: "Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Верона" дружно выиграли свои матчи. | http://soccernews.ru