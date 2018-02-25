Иммобиле имеет лучший показатель в Европе среди бомбардиров

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Иммобиле имеет лучший показатель в Европе среди бомбардиров

В матче чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромил "Сассуоло" со счетом 3:0.

Один из мячей на счету нападающего римского клуба Чиро Иммобиле.

Стоит отметить, что форвард забивает каждые 85 минут в Серии А и это лучший результат среди всех игроков пяти ведущих европейских лиг.

Всего в этом сезоне на счету 28-летнего Иммобиле 33 гола в 32 матчах.

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