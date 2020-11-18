Иммобиле излечился от коронавируса

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Иммобиле излечился от коронавируса

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле сдал отрицательный тест на коронавирус и, возможно, сможет выйти на поле в ближайшее время. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Перед тем, как приступить к выступлениям, Иммобиле пройдет медицинскую процедуру, которую необходимо проходить после положительного результата теста на Covid-19.

Есть вероятность, что форвард примет участие в матче с "Кротоне", который состоится 21 ноября.

Лукас Лейва также вернулся к тренировкам.

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