Иммобиле: "Лацио" хорошо играл с "Динамо", но нужного результата не добился"



Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле прокомментировал ничейный результат с киевским "Динамо" (2:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Лацио" хорошо играл с "Динамо", но нужного результата не добился. Подобное произошло с нами уже в трех последних матчах. Впрочем мы не должны складывать руки. Мы проводим хороший сезон и должны перечеркнуть все усилиями парой неудачных матчей. Если бы мне удалось забить гол в конце матча, то наши шансы на выход в четвертьфинал были бы повыше.

Мы всегда стремимся играть на победу и предстоящий матч в Киеве не станет исключением. Мы понимаем, что сложно будет забить такой закрытой команде, как "Динамо". Поэтому нам нужно будет искать свободные зоны, чтобы завоевать путевку в четвертьфинал. Стоит нам сбавить обороны, как соперники тут же нас наказывают", – цитирует Иммобиле официальный сайт клуба.

Ответный матч пройдет в Киеве 15 марта.

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