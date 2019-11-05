Иммобиле - лучший футболист Серии А в октябре

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Иммобиле - лучший футболист Серии А в октябре

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим футболистом Серии А в октябре.

В минувшем месяце 29-летний футболист провел пять игр, в которых отметился 8 забитыми мячами и двумя ассистами.

Всего в этом сезоне итальянец сыграл 13 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

После 11 туров "Лацио" идет в Серии А на четвертом месте, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 8 очков.

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