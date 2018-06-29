Иммобиле может стать игроком "Милана"

Теги чиро иммобилелациомилан

Иммобиле может стать игроком "Милана"Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может стать игроком "Милана".

По данным источника, футболист сообщил "Милану", что готов перейти даже в том случае, если миланцы не смогут обжаловать исключение из еврокубков на один сезон.

В свою очередь в "Лацио" не собираются расставаться с лидером атак.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 47 матчей за всех турнирах и забил 41 мяч при 11 голевых передачах.

Читайте: В Польше хотят видеть Черчесова во главе местной сборной | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов