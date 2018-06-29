Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле может стать игроком "Милана".

По данным источника, футболист сообщил "Милану", что готов перейти даже в том случае, если миланцы не смогут обжаловать исключение из еврокубков на один сезон.

В свою очередь в "Лацио" не собираются расставаться с лидером атак.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 47 матчей за всех турнирах и забил 41 мяч при 11 голевых передачах.

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