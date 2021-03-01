Иммобиле может стать заменой Кейну в "Тоттенхэме"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле заинтересовал руководство "Тоттенхэма", сообщает Daily Star. Игрока могут попробовать купить, если основной форвард "шпор" Харри Кейн покинет клуб.

По информации источника, в услугах итальянца заинтересован главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью.

Однако, не только "Тоттенхэм" имеет виды на 31-летнего нападающего. Ослабить одного из своих главных конкурентов намерен также "Милан".

В текущем сезоне Иммобиле выходил на поле в футболке "Лацио" в 28 матчах. В его активе 19 забитых мячей и четыре результативные передачи.