Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына

Супруга нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле Джессика Мелена в инстаграме опубликовала милое видео с мужем и сыном.

"Называется "Радости нет", - подписала пост девушка.

Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Серии А приостановлен до неопределенного времени. Футболисты вынуждены самоизолироваться и заниматься по индивидуальной программе.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели.

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