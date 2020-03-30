Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына

Теги коронавирусчиро иммобиле

Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына

Супруга нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле Джессика Мелена в инстаграме опубликовала милое видео с мужем и сыном.

"Называется "Радости нет", - подписала пост девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal titolo MAI UNA GIOIA @ciroimmobile17

Публикация от jessica Melena (@jessicamelena)

Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Серии А приостановлен до неопределенного времени. Футболисты вынуждены самоизолироваться и заниматься по индивидуальной программе.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. 

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