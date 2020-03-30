Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына
Супруга нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле Джессика Мелена в инстаграме опубликовала милое видео с мужем и сыном.
"Называется "Радости нет", - подписала пост девушка.
Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Серии А приостановлен до неопределенного времени. Футболисты вынуждены самоизолироваться и заниматься по индивидуальной программе.
По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели.
А еще: Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16