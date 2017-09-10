Иммобиле: "Не каждая команда может забить "Милану" четыре гола"
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле в восторге от победы над "Миланом" (4:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии.
"Нам было было тяжело собраться после ничьей со СПАЛом. Многие говорили, что мы стали играть хуже после матча за Суперкубок Италии. Но не каждая команда может забить
"Милану" четыре мяча. Думаю, что мы можем побороться за путевку в Лигу Чемпионов. У нас сплоченный коллектив, мы готовы идти на жертвы друг за друга", - приводит слова Иммобиле Football Italia.
Благодаря этой победе "Лацио" вышел на третье место в Серии А.
Не пропустите: "Лацио" - "Милан" - 4:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|3
|9
|2
|Наполи
|3
|9
|3
|Интер Милан
|3
|9
|4
|Лацио
|3
|7
|5
|Торино
|3
|7
|6
|Сампдория
|2
|6
|7
|Милан
|3
|6
|8
|СПАЛ
|3
|4
|9
|Болонья
|3
|4
|10
|Рома
|2
|3
|11
|Фиорентина
|3
|3
|12
|Удинезе
|3
|3
|13
|Аталанта
|3
|3
|14
|Кьево
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|3
|16
|Дженоа
|3
|1
|17
|Сассуоло
|3
|1
|18
|Кротоне
|3
|1
|19
|Хеллас Верона
|3
|1
|20
|Беневенто
|3
|0