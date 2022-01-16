Иммобиле ответил на критику в свой адрес

Фото: инстаграм Иммобиле\Автор неизвестен

Нападающий сборной Италии и римского "Лацио" Чиро Иммобиле после дубля в матче против "Салернитаны" (3:0) в 22-м туре Серии А ответил на критику в свой адрес насчет того, что он не в состоянии играть в национальной команде.

"В моем резюме сказано, что я забил два мяча на Евро, 140 – в Серии А за "Лацио", стал чемпионом Европы, получил "Золотую бутсу", трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Все это говорит само за себя. Тут не о чем спорить", – сказал Иммобиле в интервью для DAZN.

В нынешнем сезоне итальянский форвард сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 17 голов и отдал два ассиста.

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