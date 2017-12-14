Иммобиле - первый игрок Серии А, забивший 20 голов в этом сезоне

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Иммобиле - первый игрок Серии А, забивший 20 голов в этом сезоне

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" играет с "Читтаделлой".

Один из мячей в этом поединке на счету нападающего римского клуба Чиро Иммобиле.

Этот гол стал для форварда 20-м в сезоне. Стоит отметить, что он стал первым игроком Серии А, который достиг отметки в 20 голов в этом сезоне.

Стоит отметить, что 27-летний Иммобиле в четвертый раз в своей карьере забивает не менее 20 голов за сезон. Ранее подобное ему удавалось в сезоне 2011/12 (28 голов за "Пескару"), в сезоне 2013/14 (23 гола за "Торино" и в сезоне 2016/17 (26 голов за "Лацио").

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