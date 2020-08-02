Иммобиле поделился впечатлениями от завоевания "Золотой бутсы"

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Иммобиле поделился впечатлениями от завоевания "Золотой бутсы"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле прокомментировал завоевание "Золотой Бутсы" в сезоне-2019/20.

Напомним, в Серии А 30-летний футболист забил 36 голов и набрал 70 очков.

"Я очень счастлив и горжусь достигнутым. Если верить в мечту по-настоящему, она обязательно сбудется. Благодарю тренера, персонал, партнеров - я вас уверяю, это заслуга всей команды.

Благодарен всем фанатам "Лацио", которые помогли мне почувствовать себя незаменимым для команды, и я этим очень горд", - сказал итальянец каналу Lazio Style

Отметим, на втором месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, отставший от победителя на два балла. 

Не пропустите: Чиро Иммобиле ответил фанатам "Лацио" на критику| http://soccernews.ru
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