Иммобиле поделился впечатлениями от завоевания "Золотой бутсы"
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле прокомментировал завоевание "Золотой Бутсы" в сезоне-2019/20.
Напомним, в Серии А 30-летний футболист забил 36 голов и набрал 70 очков.
"Я очень счастлив и горжусь достигнутым. Если верить в мечту по-настоящему, она обязательно сбудется. Благодарю тренера, персонал, партнеров - я вас уверяю, это заслуга всей команды.
Благодарен всем фанатам "Лацио", которые помогли мне почувствовать себя незаменимым для команды, и я этим очень горд", - сказал итальянец каналу Lazio Style
Отметим, на втором месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, отставший от победителя на два балла.
Не пропустите: Чиро Иммобиле ответил фанатам "Лацио" на критику| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17