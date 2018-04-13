Иммобиле повторил достижение Джузеппе Росси

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Иммобиле повторил достижение Джузеппе Росси

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле поразил ворота "Ред Булл Зальцбург" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Этот гол стал для форварда "орлов" восьмым в текущем розыгрыше турнира. 

Как сообщает Opta, Иммобиле стал вторым итальянцем, забившим не менее 8 мячей в сезоне Лиги Европы. Ранее подобное удавалось только Джузеппе Росси, который в составе "Вильярреала" в сезоне 2010/11 отличился 11 раз.

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