Иммобиле повторил рекорд "Лацио" по голам за карьеру в Серии А

Фото твиттер "Лацио"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле забил гол с пенальти в игре против "Кальяри" (3:0).

Таким образом, Иммобиле забил 143-й гол в карьере за "Лацио" в рамках Серии А.

Он повторил достижение Сильвио Пиолы, который в период с 1934 по 1943 год забил 143 гола в 156 играх.

Стоит отметить, что Иммобиле для этого понадобилось сыграть 200 матчей.

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