Иммобиле повторил рекорд Серии А 61-летней давности

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле благодаря голу в ворота "Дженоа" повторил историческое достижение в чемпионате Италии.

Лидер атак "орлов" забил 27 мячей в 25 турах Серии А. Это повторение рекорда турнира, установленного в сезоне 1958/59 Антонио Анджелилло.

Стоит отметить, что Иммобиле уверенно лидирует в бомбардирской гонке Кальчо. У его ближайшего преследователя Криштиану Роналду из "Ювентуса" 21 гол в 21 матче.

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