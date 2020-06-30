Иммобиле повторил свой же рекорд по числу голов в сезоне Серии А

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Иммобиле повторил свой же рекорд по числу голов в сезоне Серии А

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле в матче 29-го тура Серии А с "Торино" (2:1) отметился голом.

Таким образом, этот мяч стал для 30-летнего игрока 29-м в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Об этом сообщает Opta.

Иммобиле повторил рекорд по числу голов для игрока "Лацио" за сезон. Рекорд был установлен им же в кампании-2017/18.

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