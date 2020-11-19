Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле приступил к тренировкам.

Ранее стало известно о том, что футболист полностью излечился от коронавируса. В своем инстагарме он выложил фотографию с тренировки.

"Как здорово вернуться на поле", - написал Иммобиле.

Скорее всего, форвард сможет помочь своей команде в матче Серии А с "Кротоне", который состоится 21 ноября.

А еще: Иммобиле излечился от коронавируса| http://soccernews.ru