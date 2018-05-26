Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле пропустит ближайшие матчи сборной Италии.

Лидер атаки "орлов" не успевает восстановиться после мышечной травмы, поэтому покинул расположение "Скуадры Адзурры" и вернулся в клуб.

Напомним, что 28 мая Италия сыграет с Саудовской Аравией, 1 июня - с Францией, а 4 июня - с Голландией.

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