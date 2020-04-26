Иммобиле раскритиковал Эмери

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Иммобиле раскритиковал Эмери

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, игравший в прошлом в "Севилье", раскритиковал бывшего главного тренера испанского клуба Унаи Эмери.

"В "Севилье" я чувствовал себя некомфортно. Мне редко давали шанс. Я хотел уйти в январе, но Эмери попросил меня остаться в команде. Я забил два гола и он снова посадил меня на лавку. Тогда я понял, что Эмери ничего не понимает", - цитирует Иммобиле El Desmarque.

Футболист играл за "Севилью" в первой половине сезона-2015/2016, провёл за клуб 15 матчей и забил 4 гола.

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