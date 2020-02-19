Иммобиле рассказал об отношениях с игроками "Лацио"

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Иммобиле рассказал об отношениях с игроками "Лацио"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле в своем инстаграме ответил на вопросы болельщиков.

"С игроками "Лацио" у меня отличные отношения, они все великолепны. Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена. Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо - мои друзья и выдающиеся футболисты. С Милинковичем мы отлично ладим, а Стракоше - прекрасный футболист", - сказал Иммобиле.

В этом сезоне 29-летний форвард участвовал в 24 матчах Серии А, забив 26 голов. "Лацио" в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 2 место, набрав 56 баллов.

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