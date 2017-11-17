Иммобиле рискует пропустить римское дерби

Участие форварда "Лацио" Чиро Иммобиле в матче 13-го тура Серии А против "Ромы" находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, 27-летний нападающий вернулся с повреждением из расположения национальной сборной Италии и может не успеть восстановиться к римскому дерби.

Напомним, что матч "Рома" - "Лацио" состоится в субботу, 18 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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