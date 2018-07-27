Иммобиле с чувством юмора прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"

Теги чиро иммобилеювентускриштиану роналду

Иммобиле с чувством юмора прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле с чувством юмора прокомментировал переход ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Роналду в "Ювентусе"? Слава Богу, я вовремя успел выиграть гонку бомбардиров в Серии А", - приводит слова 28-летнего лидера атак "орлов" Bleacher Report Football.

В прошлом сезоне Иммобиле наряду с Икарди забили в рамках чемпионата Италии по 29 мячей, что стало лучшим результатом первенства.

Напомним,  Роналду остался удивлен тому, кем "Реал" планирует его заменить. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов