Иммобиле с чувством юмора прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"

Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле с чувством юмора прокомментировал переход ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Роналду в "Ювентусе"? Слава Богу, я вовремя успел выиграть гонку бомбардиров в Серии А", - приводит слова 28-летнего лидера атак "орлов" Bleacher Report Football.

В прошлом сезоне Иммобиле наряду с Икарди забили в рамках чемпионата Италии по 29 мячей, что стало лучшим результатом первенства.

Напомним, Роналду остался удивлен тому, кем "Реал" планирует его заменить. | soccernews.ru