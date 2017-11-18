Иммобиле сможет сыграть в римском дерби

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле готов сыграть против "Ромы", сообщает Football Italia.

Напомним, что игрок травмировался в расположении сборной Италии, однако хочет сыграть сегодня несмотря на то, что не восстановился на все 100%.

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