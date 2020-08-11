Иммобиле собирается выступать за "Лацио" до конца карьеры

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле признался, что связывает своё будущее только с римским клубом.

"Я намерен играть здесь до конца карьеры. Планирую продлить действующий контракт на три года. Он истечёт в 2025-м, когда мне исполнится 35 лет. То, что "Лацио" дал мне и даёт до сих пор, бесценно", - цитирует Иммобиле Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что "орлы" хотят увеличить зарплату форварда в два раза.

Иммобиле выступает за "Лацио" с июля 2016 года, сыграл 178 матчей, забил 125 голов и сделал 34 ассиста.

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