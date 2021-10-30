Иммобиле сравнялся с лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

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Иммобиле сравнялся с лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

Фото твиттер "Лацио"

Нападающий Чиро Иммобиле забил 159-й мяч в составе римского "Лацио", отличившись в игре 11-го тура Серии А против "Аталанты" (2:2).

По числу голов за "орлов" 31-летний футболист сравнялся с рекордсменом клуба по этому показателю Сильвио Пиолой.

Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года, в его активе 232 сыгранных матча.

Пиола защищал цвета "бьянкочелести" с 1934 по 1943 год и провёл 243 встречи.

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