Иммобиле сравнялся с лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

Фото твиттер "Лацио"

Нападающий Чиро Иммобиле забил 159-й мяч в составе римского "Лацио", отличившись в игре 11-го тура Серии А против "Аталанты" (2:2).

По числу голов за "орлов" 31-летний футболист сравнялся с рекордсменом клуба по этому показателю Сильвио Пиолой.

Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года, в его активе 232 сыгранных матча.

Пиола защищал цвета "бьянкочелести" с 1934 по 1943 год и провёл 243 встречи.

Не пропустите: "Наполи" повторил клубный рекорд. | http://soccernews.ru