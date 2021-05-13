Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

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Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

Фото твиттер "Лацио"

Форвард Чиро Иммобиле забил 150-й мяч в составе римского "Лацио".

Благодаря этому 31-летний футболист вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров "орлов".

Иммобиле побил рекорд Сильвио Пиолы, который отличился 149 раз в футболке "бьянкочелести".

Нападающий выступает за "Лацио" с 2016 года, в его активе 217 сыгранных матчей.

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