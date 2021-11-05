Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

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Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио"

Фото твиттер "Лацио"

Нападающий Чиро Иммобиле забил 160-й мяч в составе римского "Лацио", отличившись в игре 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Марселя" (2:2).

Благодаря этому голу 31-летний футболист стал новым рекордсменом клуба по результативности.

Иммобиле обошёл Сильвио Пиолу (159) и теперь является лучшим бомбардиром в истории "орлов".

Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года, в его активе 233 сыгранных матча.

Пиола защищал цвета "бьянкочелести" с 1934 по 1943 год и провёл 243 встречи.

Не пропустите: "Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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