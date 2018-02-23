Иммобиле стал первым за 11 лет итальянцем, забившим не менее трёх голов в Лиге Европы

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле оформил хет-трик в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Стяуа".

Как сообщает Opta, ведущий нападающий "орлов" стал первым за 11 лет итальянцем, забившим не менее трёх голов в игре второго по значимости еврокубкового турнира.

Последний раз три или больше мячей в матче ЛЕ итальянскому футболисту удавалось забить ещё в 2007 году - тогда Лука Тони в составе "Баварии" четыре раза огорчил греческий "Арис".

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