Иммобиле стал третьим игроком в истории Серии А по количеству голов за сезон

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле забил три гола в матче 36-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (5:1).

В 35 матчах сезона-2019/20 Серии А 30-летний футболист забил 34 года. Ранее только двум игрокам в истории чемпионата Италии удавалось забить больше мячей - Гуннару Нордалю (35 голов) и Гонсало Игуаину (36).

"Лацио" с 75 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. "Верона" расположилась на 9 позиции.

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