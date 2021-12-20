Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены

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Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены

Фото: инстаграм Чиро Иммобиле/Автор неизвестен

Нападающий римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле ушел на самоизоляцию, так как его жена заразилась коронавирусом, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, из-за этого форвард не смог сыграть в матче чемпионата Италии против "Дженоа" (3:1). Есть вероятность, что Иммобиле сыграет в поединке Серии А с "Венецией" (22  декабря).

В нынешнем сезоне 31-летний Иммобиле провел за "Лацио" 21 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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