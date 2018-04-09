Иммобиле установил рекорд "Лацио"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле поразил ворота "Удинезе" в матче 31-го тура итальянской Серии А.

Этот гол стал для 28-летнего футболиста 27-м в текущем чемпионате. Как сообщает Opta, это новый рекорд римского клуба.

Ранее лучшими бомбардирами "Лацио" за один сезон в Серии А были Эрнан Креспо и Джузеппе Синьори, забивавшие по 26 мячей. | http://soccernews.ru