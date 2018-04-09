Иммобиле установил рекорд "Лацио"

Теги лациочиро иммобиле

Иммобиле установил рекорд "Лацио"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле поразил ворота "Удинезе" в матче 31-го тура итальянской Серии А.

Этот гол стал для 28-летнего футболиста 27-м в текущем чемпионате. Как сообщает Opta, это новый рекорд римского клуба.

Ранее лучшими бомбардирами "Лацио" за один сезон в Серии А были Эрнан Креспо и Джузеппе Синьори, забивавшие по 26 мячей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов