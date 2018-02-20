Иммобиле в третий раз забивает не менее 22-х голов за сезон

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0).

Таким образом, форвард уже забил свой 22-й гол в сезоне и оторвался на четыре мяча от Мауро Икарди.

Итальянский бомбардир забивает не менее 22-х голов в третий раз. Ранее он добавился такого результата в сезоне 2013/2014 в "Торино" и в прошлом сезоне в составе "Лацио". | http://soccernews.ru