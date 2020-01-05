Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле забил два гола в матче 18-го тура Серии А с "Брешией" (2:1).
29-летний футболист реализовал пенальти и забил победный гол.
В этом сезоне Иммобиле забил 19 голов в 17 матчах чемпионата. В списке бомбардиров чемпионата футболист лидирует.
Таким образом, вместе с Робертом Левандовски, выступающем в "Баварии", итальянец лидирует по забитым мячам в топ-5 лиг Европы - по 19 голов.
А еще: Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус"| http://soccernews.ru
главное
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
-
"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в Примере
-
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
2
Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна
-
Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"
-
Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
-
"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А
-
1
Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски
-
"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в Примере
-
"Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Ибрагимович вошел в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"
-
Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента
-
Гаттузо рассказал о подготовке "Наполи" к матчу с "Интером"
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
-
Экс-форвард "Милана" Томассон возглавил "Мальме"
-
Пиоли поделился мнением о форварде "Милана" Пентеке
-
"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11