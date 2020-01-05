Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы

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Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле забил два гола в матче 18-го тура Серии А с "Брешией" (2:1).

29-летний футболист реализовал пенальти и забил победный гол.

В этом сезоне Иммобиле забил 19 голов в 17 матчах чемпионата. В списке бомбардиров чемпионата футболист лидирует. 

Таким образом, вместе с Робертом Левандовски, выступающем в "Баварии", итальянец лидирует по забитым мячам в топ-5 лиг Европы - по 19 голов.

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