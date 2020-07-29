Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле возглавил гонку за "Золотую бутсу".

30-летний итальянец в матче с "Брешией" (2:0) забил 35-й гол в этом сезоне Серии А и сместил с первого места форварда "Баварии" Роберта Левандовски, на счету которого 34 гола, при этом сезон Бундеслиги уже завершен, а в Серии А остался еще один тур.

Шансы догнать Иммобиле остались только у Криштиану Роналду. В этом сезоне Серии А он забил 31 гол и в распоряжении португальца еще два матча.

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