Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"

2 Теги чиро иммобилелацио

Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020.

В Серии А футболист забил 36 голов и набрал 70 очков.

На втором месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, отставший от победителя на два балла. Отметим, что в чемпионате Германии на четыре тура меньше.

"Золотая бутса" отправляется в Италию третий раз в истории.

Не пропустите: Чиро Иммобиле ответил фанатам "Лацио" на критику| http://soccernews.ru
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Не 35, а 36... Великолепный Чиро - легенда номер 17....

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