Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"
Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020.
В Серии А футболист забил 36 голов и набрал 70 очков.
На втором месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, отставший от победителя на два балла. Отметим, что в чемпионате Германии на четыре тура меньше.
Capocannoniere. Scarpa d’oro. Record di marcature in un singolo campionato eguagliato.— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 1, 2020
KING CIRO pic.twitter.com/e5KE9HcL36
"Золотая бутса" отправляется в Италию третий раз в истории.
Не пропустите: Чиро Иммобиле ответил фанатам "Лацио" на критику| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17