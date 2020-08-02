Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле признан лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020.

В Серии А футболист забил 36 голов и набрал 70 очков.

На втором месте оказался нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, отставший от победителя на два балла. Отметим, что в чемпионате Германии на четыре тура меньше.

Capocannoniere. Scarpa d’oro. Record di marcature in un singolo campionato eguagliato.



KING CIRO pic.twitter.com/e5KE9HcL36 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 1, 2020

"Золотая бутса" отправляется в Италию третий раз в истории.

Не пропустите: Чиро Иммобиле ответил фанатам "Лацио" на критику| http://soccernews.ru