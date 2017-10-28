Иммобиле высмеял предложение китайского клуба

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Иммобиле высмеял предложение китайского клубаАгент форварда "Лацио" Чиро Иммобиле Марко Соммелла заявил, что его клиента рассмешили слухи об интересе со стороны "Шанхай Шанган".

"Вместе с Чиро посмеялись над слухами, что "Шанхай" предлагает 70 миллионов евро за трансфер. Хотим сказать "Лацио" спасибо за продление контракта с Иммобиле. Президент Клаудио Лотито и спортивный директор Игли Таре вознаградили игрока, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Эта сделка доказывает наличие взаимности в связи между клубом и Иммобиле", - сказал агент. | http://soccernews.ru

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