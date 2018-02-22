Иммобиле забил 29-й гол в сезоне и установил личный рекорд результативности

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Лацио" играет против "Стяуа" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл нападающий римского клуба Чиро Иммобиле.

Стоит отметить, что этот гол стал 29-м для форварда в нынешнем сезоне и это является его личным рекордом.

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