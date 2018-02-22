Иммобиле забил 32 гола в 31 матче этого сезона

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Лацио" разгромил "Стяуа" со счетом 5:1.

Хет-триком в этом поединке отметился нападающий римского клуба Чиро Иммобиле.

Всего на счету 28-летнего форварда 32 гола в 31 матче этого сезона, что является его личным рекордом.

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