Импотенция в атаке - 2 слова, которые описывают выступления "Атлетико" в плей-офф этой Лиги Чемпионов

"Атлетико" вылетает из Лиги Чемпионов после хорошей первой половины сезона, где казалось, что Симеоне будет бороться за все возможные трофеи в этом сезоне. А "Челси" наоборот идет дальше, хотя в той же первой части сезона казалось, что тогда еще коллектив Лэмпарда вряд ли поборется за что-то серьезное. Это футбольные парадоксы, из которых нужно делать выводы! В этом аналитическом отчете мы постараемся разобраться в причинах такого выступления обоих команд!

"Атлетико" не умеет атаковать?

"Атлетико" в эпоху Диего Симеоне всегда был коллективом, который играет от обороны, однако никогда он не выглядел столь же слабо в атаке. Во времена Диего Косты, Мораты и Гризманна подопечные Эль Чоло имели продуманную структуру, в которой разрушения игры соперника сочеталось с интересными схемами прессинга и раскрытием зон через хитрые перемещения. "Автобус" был только футбольным языком, на котором общались "матрасники" – неким диалектом аргентинского билардизма, ориентированного на результат, но не на тотальный отказ от креатива. В нынешнем сезоне "матрасники" изменили игровую модель, поставив все исключительно на оборону. В поединке с "Реалом" команда использовала аж три схемы для торможения "сливочных" – для выжидания, прессинга и защиты. В первом матче против "Челси" мадридцы закрылись в схеме 6-3-1, которую уже использовали против сильных команд в Ла Лиге. В атаке же команда давно полагается исключительно на быстрые контрвыпады.

Все это работает до момента, когда команде самой надо вскрыть оборону соперника и забить. С тем же "Хетафе" тур назад мадридцы не смогли отличиться, играя в большинстве, а до этого были поражения от "Леванте" (0:2) и скромной "Корнельи" – пропустив на старте встречи, "матрасники" вообще ничего интересного не придумали. Даже во многих победных поединках содержание игры "Атлетико" часто сводилось к одному голу (или двух быстрых) с последующими попытками "засушить" матч. Апофеозом закрытости стала встреча в Бухаресте, где практически не было моментов. "Атлетико" погубила удар через себя в падении Жиру, однако после него было еще полчаса игрового времени – но испанцы ничего не создали. В Лондоне они попытались сыграть агрессивно с первых минут, но команда только обнаружила деградацию атакующей системы.

"Матрасники" при высоком прессинге начали разрываться, открывая пространство в центре, а агрессивные позиции фулбэков в позиционных атаках приводили к опасным контрвыпадам "Челси" через фланги – при этом высокая игра Триппьера и Лоди не создала вообще ничего, кроме ряда навесов. "Атлетико" просто не знал, как атаковать. "Матрасники" имели шанс забить до 26-й минуты, заработав два момента с претензией на пенальти или удаление – Рюдигер откровенно толкал рукой Суареса, а Аспиликуэта держал Карраско при выходе один на один. Если бы именно эти эпизоды протянули "матрасников" в четвертьфинал, то все бы говорили об их особой сущности – впрочем, Орсато не помог, а ничего другого в арсенале гостей просто не было. После пропущенного гола и до 76-й минуты они даже не нанесли ни одного удара, а первый реально опасный произошел только в компенсированное время. "Атлетико" разучился атаковать. Команда становится все более закрытой и не понимает, как раскрывать нормальную оборону – если оставить "матрасников" без контратак, они не только не забьют, но и начнут сами привозить себе моменты. С таким футболом в четвертьфинал Лиги Чемпионов не выходят – и чемпионами Испании не становятся.

Тухель показал очень крутой дебют

13 матчей, 0 поражений, 15 голов, 2 пропущенных. Именно так стартовал "Челси" под руководством Томаса Тухеля – это, между прочим, лучший тренерский дебют в истории клуба. Причем немец не крушил какие слабые коллективы, а уже победил "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", набрал очки с МЮ и дважды прибил "Атлетико", впервые с 2014 года протянув "пенсионеров" в четвертьфинал ЛЧ. Томасу также покорилось необычное достижение – он стал первым коучем, которому удалось дважды переиграть Диего Симоне в плей-офф ЛЧ, возглавляя при этом команду без Роналду в основе. Кроме того, под его руководством Эмерсон забил 9000-й гол в истории Лиги Чемпионов, а Зиеш впервые отличился голом на "Стэмфорд Бридж". При этом следует понимать, что Тухель не получил от "Челси" цельный коллектив. В последние два месяца с Фрэнком Лэмпардом команда разбилась лагеря и конфликтовала, в центре возникали огромные разрывы, новички не могли интегрироваться в игру, а в шести из восьми туров в декабре не было побед. Томасу приходилось оперативно перестраивать "пенсионеров" во всех аспектах.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников