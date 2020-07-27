Имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году
По данным каталонского института статистики, имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году.
В прошлом году 500 мальчиков (8,22%) получили имя Лео. Стоит отметить, что в 2010 году таким именем назвали 136 детей, а в 2017-м это цифра возросла до 433.
Имя Лео уступает по популярности только имени Марк (622 ребенка в 2019 году).
Напомним, что 33-летний Лионель Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.
Не пропустите: Бартомеу рассказал о будущем Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru
главное
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
-
Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
-
Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
Лента новостей
-
"Жизнь интереснее сериалов". Калиниченко прокомментировал возможный уход из Луческу
-
"Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами
-
Имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году
-
Криштиану Роналду забил больше всех голов в Серии А в 2020 году без учета пенальти
-
Бывший тренер "Рубина" возглавил "Валенсию"
-
"Бавария" может оспорить решение об отмене "Золотого мяча"
-
Президент киевского "Динамо" сделал заявление о возможной отставке Луческу
-
"Краснодар" не будет менять главного тренера
-
Милнер попрощался с Ловреном, ушедшим в "Зенит"
-
Спортивный директор "Оренбурга": "Скоро станет известно имя нового главного тренера клуба"
-
Вернер провел первую тренировку в составе "Челси"
-
РПЛ, МЛС и клубы Турции интересуются Панченко
-
Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
-
Мбаппе может пропустить матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой"
-
"Рубин" начал подготовку к сезону-2020/21
-
Уткин - об уходе Луческу из киевского "Динамо": "Вот уж действительно гребаный стыд"
-
Metaratings: "Аталанта" готова заплатить 20 миллионов евро за Миранчука
-
Президент киевского "Динамо" прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба
-
Кержаков высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14