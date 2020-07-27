По данным каталонского института статистики, имя Лео является вторым по популярности в Каталонии в 2019 году.

В прошлом году 500 мальчиков (8,22%) получили имя Лео. Стоит отметить, что в 2010 году таким именем назвали 136 детей, а в 2017-м это цифра возросла до 433.

Имя Лео уступает по популярности только имени Марк (622 ребенка в 2019 году).

Напомним, что 33-летний Лионель Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

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