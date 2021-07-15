Имя нового тренера сборной России объявят в течение недели
Фото твиттер РФС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков обозначил сроки назначения нового главного тренера для национальной сборной.
По его словам, имя специалиста, который возглавит команду, планируется назвать до старта сезона РПЛ, то есть в течение недели.
"Планируем завершить работу до начала чемпионата России. Провести переговоры, подписать контракт – всё это. Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта. Задачи сборной: выход на ЧМ в Катаре – краткосрочная цель. Вторая более долгосрочная – новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.
Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов решить обе эти задачи. Переговоры идут. Как только договорённость будет достигнута, мы сообщим о тренерах. Переговоры не могут быть публичными. К сожалению, не смогу прокомментировать конкретные кандидатуры", - сказал Дюков.
Напомним, что РФС ищет замену Станиславу Черчесову, который был отправлен в отставку ровно неделю назад.
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