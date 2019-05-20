Инашевич может возглавить "Оренбург"

Тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич в следующем сезоне может возглавить "Оренбург", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, подобный вариант возможен в том случае, если нынешний наставник оренбургского клуба Владимир Федотов возглавит "Рубин", который, скорее всего, покинет Курбан Бердыев.

В нынешнем сезоне ЦСКА досрочно стал победителем молодежного чемпионата России.

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