Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА

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Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА

Переход вингера "Эвертона" Янника Болази в московский ЦСКА не состоится.

Это подтвердил сам футболист в твиттере, написав: "Не после того, что случилось с Малкомом".

Напомним, что через несколько дней после трансфера бразильца СМИ начали писать о его вероятном уходе зимой из-за проблем с расизмом. Фанаты "сине-бело-голубых" якобы не приняли чернокожего футболиста.

Позднее с опровержением данной информации выступали руководство клуба, сам Малком, его агент и мать.

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