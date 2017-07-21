"Индепендьенте" отказал "Зениту" в трансфере Ригони

Аргентинский "Индепендьенте" отказал питерскому "Зениту" в трансфере своего полузащитника Эмилиано Ригони.

Как информирует Diario Chaco, южноамериканский клуб не устроило предложение в размере 9,5 миллионов евро, которое по 24-летнему хавбеку сделали "сине-бело-голубые". Аргентинцы уведомили "Зенит" о том, что в настоящее время клуб не намерен продавать Ригони.

Напомним, "Зенит" поменялся домашними матчами с "Бней Иегудой". | soccernews.ru