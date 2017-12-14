"Индепендьенте" стал победителем Копа Судамерикана

В ответном финальном матче Копа Судамерикана-2017 "Индепендьенте" в гостях сыграл вничью с "Фламенго" со счётом 1:1 и по сумме двух встреч стал победителем турнира.

Аргентинские "красные дьяволы" выиграли этот трофей во второй раз в истории. Стоит отметить, что благодаря победе в Копа Судамерикана "Индепендьенте" получил путёвку в основную стадию Кубка Либертадорес-2018.

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