"Индепендьенте" стал победителем Копа Судамерикана
В ответном финальном матче Копа Судамерикана-2017 "Индепендьенте" в гостях сыграл вничью с "Фламенго" со счётом 1:1 и по сумме двух встреч стал победителем турнира.
Аргентинские "красные дьяволы" выиграли этот трофей во второй раз в истории. Стоит отметить, что благодаря победе в Копа Судамерикана "Индепендьенте" получил путёвку в основную стадию Кубка Либертадорес-2018.
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