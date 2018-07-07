Индийский футболист умер из-за финта Месси
В Индии 20-летний футболист Сагар Дас умер после того, как неудачно упал, выполняя финт капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
"Он смотрел каждый матч ЧМ-2018 до поздней ночи. Он был фанатом Месси. Он был так одержим Чемпионатом Мира, что забыл об учёбе. Во время матча между двумя местными командами во вторник он пытался выполнить несколько финтов в стиле Месси" - рассказал двоюродный брат погибшего.
Отмечается, что Сагар Дас, потеряв равновесие, ударился грудью об мяч и позднее от полученных травм скончался в больнице.
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