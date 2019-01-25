Индонезийский бизнесмен продал свои акции "Интера"

Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продал 31,05 процентов акций миланского "Интера" инвестиционному фонду из Гонконга LionRock Capital, сообщается на официальном сайте клуба.

Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом.

В 2016 году Тохир продал главную часть акций миланского клуба китайскому консорциуму Suning Holdings Group.

Тохир был владельцем "Интера" с осени 2013 года, когда купил у Массимо Моратти контрольный пакет акций клуба.

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