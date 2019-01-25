Индонезийский бизнесмен продал свои акции "Интера"
Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продал 31,05 процентов акций миланского "Интера" инвестиционному фонду из Гонконга LionRock Capital, сообщается на официальном сайте клуба.
Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом.
В 2016 году Тохир продал главную часть акций миланского клуба китайскому консорциуму Suning Holdings Group.
Тохир был владельцем "Интера" с осени 2013 года, когда купил у Массимо Моратти контрольный пакет акций клуба.
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|Команда
|М
|О
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|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
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|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8