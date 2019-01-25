Индонезийский бизнесмен продал свои акции "Интера"

Теги интер миланэрик тохир

Индонезийский бизнесмен продал свои акции "Интера"

Индонезийский бизнесмен Эрик Тохир продал 31,05 процентов акций миланского "Интера" инвестиционному фонду из Гонконга LionRock Capital, сообщается на официальном сайте клуба.

Фонд был основан в 2011 году Даниэлем Кар Кеунг Цеунгом.

В 2016 году Тохир продал главную часть акций миланского клуба китайскому консорциуму Suning Holdings Group.

Тохир был владельцем "Интера" с осени 2013 года, когда купил у Массимо Моратти контрольный пакет акций клуба.

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