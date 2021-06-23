Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Экс-форвард "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги поделился мнением о Мбаппе и Роналду и сказал, в чем нужно прибавить французу для того, чтобы достичь уровня португальского нападающего.

"Роналду - ключевой игрок в нападении, что может быть его преимуществом, однако при этом он может стать легкой мишенью для обороны соперника. Мбаппе же ищет свободное пространство и обладает умением уйти из виду.

Роналду был уникальным футболистов в период карьеры в "Реале". На данный момент Мбаппе выступает в "ПСЖ", а там — посмотрим. Сейчас ему не хватает той тяги к голам, какая есть у Криштиану.

Дриблинг Мбаппе на ограниченном пространстве и его умение менять темп поражают. Создается впечатление, что у него в ногах установлена коробка передач. Он может сделать разницу на дистанции даже в один метр. Это разрушительная сила независимо от того, есть ли у него пространство.

Но при всем этом, игра головой и умение Криштиану избавляться от опеки находятся на другом уровне. Он очень точен, когда бьет как правой, так и левой ногой. В этом Мбаппе все еще нужно прибавить", — приводит слова Индзаги football-italia.

Также не пропустите: Кутепов высказался о своем будущем в "Спартаке". | http://soccernews.ru