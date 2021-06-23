Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Экс-форвард "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги поделился мнением о Мбаппе и Роналду и сказал, в чем нужно прибавить французу для того, чтобы достичь уровня португальского нападающего.
"Роналду - ключевой игрок в нападении, что может быть его преимуществом, однако при этом он может стать легкой мишенью для обороны соперника. Мбаппе же ищет свободное пространство и обладает умением уйти из виду.
Роналду был уникальным футболистов в период карьеры в "Реале". На данный момент Мбаппе выступает в "ПСЖ", а там — посмотрим. Сейчас ему не хватает той тяги к голам, какая есть у Криштиану.
Дриблинг Мбаппе на ограниченном пространстве и его умение менять темп поражают. Создается впечатление, что у него в ногах установлена коробка передач. Он может сделать разницу на дистанции даже в один метр. Это разрушительная сила независимо от того, есть ли у него пространство.
Но при всем этом, игра головой и умение Криштиану избавляться от опеки находятся на другом уровне. Он очень точен, когда бьет как правой, так и левой ногой. В этом Мбаппе все еще нужно прибавить", — приводит слова Индзаги football-italia.
Также не пропустите: Кутепов высказался о своем будущем в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом
-
Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду
-
Макгрегор прокомментировал поражение Шотландии от Хорватии
-
Витория поделился планами по трансферам "Спартака"
-
1
В Кремле отреагировали на призывы к отставке Черчесова
-
Руй Витория высказался о лимите в РПЛ
-
Роберто Карлос предсказал победителя Евро-2020
-
Люк де Йонг не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена
-
Гинер рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон
-
Джикия назвал "Спартаку" свои зарплатные требования
-
"Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму Дембеле
-
"Ливерпуль" отказывается отпускать Салаха на Олимпиаду
-
Кутепов высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Суд вынес решение по делу об избиении водителя Кокориным и Мамаевым
-
Гинер рассказал, кто сейчас руководит ЦСКА
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Астон Виллы"
-
"Реал" нашел замену Рамосу в Серии А
-
Гинер рассказал о трансферных планах ЦСКА
-
Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14