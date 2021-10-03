Индзаги доволен выступлениями "Интера" в Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился мнением об игре своей команды в начале сезона.
"Думаю, у нас могло бы быть на пару очков больше, но я доволен, как команда справляется с давлением. Сегодня мы одержали волевую победу, и это хороший знак. Ребята никогда не сдаются и проявляют боевой дух.
В последних нескольких матчах мы допускали слишком много ошибок и играли не так качественно, как в первых двух турах", – заявил итальянский специалист.
В Серии А уже сыграно семь туров, по итогам которых "Интер" располагается на второй строчке имея в активе 17 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17