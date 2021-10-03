Индзаги доволен выступлениями "Интера" в Серии А

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поделился мнением об игре своей команды в начале сезона.

"Думаю, у нас могло бы быть на пару очков больше, но я доволен, как команда справляется с давлением. Сегодня мы одержали волевую победу, и это хороший знак. Ребята никогда не сдаются и проявляют боевой дух.

В последних нескольких матчах мы допускали слишком много ошибок и играли не так качественно, как в первых двух турах", – заявил итальянский специалист.

В Серии А уже сыграно семь туров, по итогам которых "Интер" располагается на второй строчке имея в активе 17 баллов.

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